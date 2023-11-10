تظاهر الآلاف الجمعة في العاصمة الأردنية عمان وعدد من المحافظات دعما للفلسطينيين، وطالبوا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تقصفه إسرائيل بلا هوادة، فيما اغلق متظاهرون مداخل مصنع عسكري في بريطانيا للدعوة إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وانطلقت تظاهرة من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط العاصمة بعد صلاة الجمعة في ظل تواجد أمني كثيف، على ما أفادت وكالة فرانس برس.

وهتف المتظاهرون الذي تجاوز عددهم الألفي شخص، بحسب الشرطة، «يا مقاوم يا حبيب اضرب اقصف تل أبيب» و«أميركا هي هي، أميركا راس الحية».

ورفع المتظاهرون أعلاما أردنية وفلسطينية ولافتات كتب عليها بالإنجليزية «فلسطين حرة» و«أوقفوا قتل الأطفال في غزة» و«أنقذوا فلسطين».

كما تظاهر الآلاف من أنصار الحركة الإسلامية في منطقة جبل الزهور في جنوب عمان للتنديد باستمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون الذي قدر عددهم بـ 3 آلاف شخص، بحسب الشرطة، أعلاما أردنية وفلسطينية ولافتات كتب عليها «غزة رمز العزة» و«أوقفوا العدوان» و«إغلاق سفارة الاحتلال وطرد السفير وإلغاء اتفاقية وادي عربة».

وشارك المئات في تظاهرات مماثلة في محافظات إربد ومعان والكرك والطفيلة والزرقاء.

في الأثناء، أغلق عشرات المتظاهرين الداعمين للفلسطينيين مداخل مصنع بي.إيه.إي سيستمز في جنوب شرق إنجلترا الجمعة مستهدفين أكبر مورد عسكري في بريطانيا للدعوة إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

ورفع نحو 50 شخصا لافتة مكتوبا عليها «أوقفوا تسليح إسرائيل» ولوحوا بالأعلام الفلسطينية أمام أحد مداخل المصنع في روتشستر بمقاطع كنت حيث تقوم شركة بي.إيه.إي باختبار وتجميع المعدات الإلكترونية المستخدمة في الطائرات العسكرية وأنظمة المراقبة.

وتجمع عشرات المتظاهرين عند مداخل أخرى.

وقالت الشركة إنها لا تصدر أي معدات إلى إسرائيل بشكل مباشر لكن المجموعة من كبار الموردين لأجزاء تستخدم في صناعة الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 أميركية الصنع والتي تستخدمها إسرائيل.

وقال متحدث باسم الشركة «الوضع في إسرائيل وغزة مروع بالنسبة لنا والأثر المدمر الذي يحدثه على المدنيين في المنطقة، ونأمل أن يتم حله في أقرب وقت ممكن».

وأضاف: «نحن نحترم حق الجميع في الاحتجاج السلمي. ونعمل بموجب أكثر القواعد التنظيمية صرامة ونلتزم تماما بجميع ضوابط التصدير المعمول بها المتعلقة بمعدات الدفاع والتي تخضع للتقييم المستمر».