قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستبقى في قطاع غزة حتى بعد انتهاء الحرب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده نتنياهو مع رؤساء بلديات غلاف غزة في قاعدة كيريا في تل أبيب.

وقال رؤساء البلديات لنتنياهو إنهم طالبوا بواقع أمني مختلف في اليوم التالي للحرب، ودعوه إلى «عدم الموافقة على وقف إطلاق النار، وإنهاء العمل في غزة حتى آخر إرهابي» على حد وصفهم.

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول ان «قوات الجيش الإسرائيلي ستبقى مسيطرة على قطاع غزة، ولن نعطيها لقوى خارجية».

وقال نتنياهو لرؤساء بلديات غلاف غزة انه «ستكون هناك سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك نزع السلاح الكامل، لضمان أنه لن يكون هناك تهديد من غزة للإسرائيليين».

وكان نتنياهو قال إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي الذي استمر أكثر من شهر، يستغرق وقتا أطول مما كان يأمل، بحسب ما نقلت عنه قناة «فوكس نيوز» الأميركية.

وأعلن أن هدف إسرائيل ليس حكم غزة أو احتلالها، رافضا مجددا فكرة وقف لإطلاق النار.

وردا على سؤال بشأن محادثاته مع الرئيس الأميركي جو بايدن، أوضح «ثمة شيء لم نقبله ألا وهو وقف لإطلاق النار. وقف النار مع حماس يعني الاستسلام» و«لن يكون هناك وقف للنار من دون إطلاق سراح الرهائن».