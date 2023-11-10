رغم مرور 5 سنوات على انتهاء الأعمال العسكرية في محافظة درعا جنوبي سورية، لايزال خطر الألغام مصدر قلق للسكان، ومن ضمنهم المزارعون الذين تعرضوا لخسائر بآلياتهم الزراعية بسبب الألغام، ومنهم من قتل متأثرا بإصابته بها، دون جهود ملموسة لإزالتها من المنطقة.

ومطلع نوفمبر الجاري، انفجر لغم أرضي بسيارة زراعية جنوب مدينة طفس غربي درعا في أثناء جني محصول الرمان، ما أسفر عن أضرار مادية لمالك السيارة الزراعية التي يقدر سعرها بنحو 200 مليون ليرة سورية.

وسبق ذلك بيوم واحد انفجار لغم أرضي استهدف آلية زراعية (تركس) في أثناء العمل على تنظيف أرض زراعية في بلدة الكرك شرقي درعا ما أسفر عن تدميرها دون خسائر بشرية، بحسب ما أفاد موقع «عنب بلدي».

وتكررت حوادث انفجار الألغام خلال السنوات الـ 5 الماضية بعد سيطرة حكومة دمشق على محافظتي درعا والقنيطرة في 2018، ولم يقم الجيش السوري بتمشيط المناطق الملوثة بالألغام بحسب شهادات من السكان استطلعها «عنب بلدي».

وبحسب تقرير أصدره المركز «الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»، فإن سورية تعرضت لتلوث شديد بالألغام الأرضية، «نتيجة الحرب التي بدأت في 2011»، قتل فيها 2637 مدنيا، بينهم 605 أطفال و277 امرأة، جراء انفجار الألغام بين آذار 2011 وآذار 2020.

محمد كيوان استأجر أرضا زراعية في محيط بلدة جلين غربي درعا، حيث كان يتمركز قبل سنوات تنظيم «داعش» الذي نشر ألغاما في أرجائها، بحسب ما قاله لـ «عنب بلدي».

وأضاف محمد (40 عاما) أنه مازال يتخوف من انفجار الألغام، خاصة خلال مرحلة الحراثة أو تحميل المحاصيل بسيارات زراعية، حين تدخل السيارات إلى الحقل الزراعي.

مالك الأرض نفسها استعان بوحدات هندسة تابعة لـ «الفرقة الرابعة» قبل سنوات لتمشيط أرضه البالغة مساحتها 15 دونما مقابل أجر مالي، بحسب محمد، لكنه مازال يتخوف من انفجار الألغام خلال عمله فيها.

وقال المزارع، إن المعاناة بدأت عام 2018 عندما بدأ العاملون على جرارات الحراثة والحصادات برفض العمل في المناطق التي كانت خطوطا للتماس بين الجهات العسكرية، خوفا من انفجار ألغام خلال عملهم فيها.

ويقول قيادي في فصيل محلي بمدينة طفس غربي درعا، تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن التعامل مع الألغام لم يكن منظما عبر جهات مختصة، إنما تعمل بعض الفصائل المحلية على تفجير الألغام المرصودة إذا اكتشفها المزارعون أو الرعاة في حين يبقى الخطر مستمرا بالنسبة للألغام المخفية.

وأكد عسكري منشق يقيم في ريف درعا الغربي أن الخطورة تكمن بأن الألغام زرعت بطريقة عشوائية أي دون خرائط تحدد أماكن وجودها حتى تجري إزالتها لاحقا.

وانخرطت العديد من الجهات بزرع الألغام في المنطقة، منها الجيش السوري وتنظيم «داعش»، وفصائل المعارضة السورية التي كانت تسيطر على المنطقة قبل عام 2018، ولم تنظم أي جهود من قبل وحدات الهندسة لتفكيكها إذ يحتاج التعامل والكشف عن الألغام لخبرات وأجهزة غير متوافرة لدى السكان.