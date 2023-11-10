شنت اسرائيل هجوما جويا على مواقع في محافظة حمص أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن القصف كان على جنوب شرق حمص، مؤكدا أن الانفجارات دوت في منطقة كلية الدفاع الجوي وكتائب وقطع عسكرية تتواجد فيها مستودعات ومعسكرات لحزب الله اللبناني.

وذكر المرصد أنها المرة الـ 27 التي تستهدف فيها اسرائيل الأراضي السورية منذ العاشر من أكتوبر الفائت، معتبرا ان ذلك يدل على أن هناك بنكا للأهداف لدى إسرائيل لتواجد المئات من المستودعات داخل الأراضي السورية وعلى الحدود السورية واللبنانية، وفي شرق سورية.

ونقل موقع «أثر» المقرب من السلطة عن مصادر وصفها بـ «خاصة» أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للقصف على نقطتين جنوب شرق محافظة حمص نحو الساعة الخامسة والنصف من فجر الجمعة، موضحة أنه تم إسقاط عدد من الصواريخ قبل أن تصل لهدفها.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط قتيل وأضرار مادية وذلك بحسب المعلومات الأولية.

من جهته، قال الجيش الاسرائيلي في بيان على منصة إكس انه ردا «على مسيرة مصدرها سورية أصابت مدرسة في إيلات، ضربت قوات الدفاع الإسرائيلية المنظمة التي نفذت الهجوم»، من دون أن يذكر اسم المنظمة.

وأضاف الجيش أن إسرائيل «تحمل النظام السوري مسؤولية أي عمل إرهابي ينطلق من أراضيه».

وكان جيش الاحتلال أكد في وقت سابق أن مسيرة تحطمت الخميس على مدرسة ابتدائية في مدينة إيلات على البحر الأحمر في جنوب إسرائيل، ما سبب أضرارا مادية وحالا من الذعر.

وكتب الجيش الإسرائيلي على شبكة إكس (تويتر سابقا) «تحطمت مسيرة على مبنى مدني في مدينة إيلات»، مضيفا «يجري التحقيق في هوية المسيرة وملابسات الواقعة».

وقالت متحدثة باسم الجيش في الموقع إن تحطم المسيرة لم يؤد الى إصابات جسدية، لكن المسعفين عالجوا سبعة أشخاص أصيبوا بصدمة، وهو ما أكدته خدمات الإسعاف أيضا.