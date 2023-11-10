قال مسؤول عسكري أميركي لرويترز إن هجوما بطائرة مسيرة مسلحة استهدف صباح الجمعة القوات الأميركية وقوات التحالف في قاعدة التنف بسورية، تم إحباطه قبل أن يبلغ هدفه دون وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.

وكانت نائبة السكرتير الصحافي لوزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) سابرينا سينغ قالت إن الجيش الأميركي نفذ أمس الأول، ضربة عسكرية ضد منشأة تابعة لـ «الحرس الثوري الإيراني»، وميليشيات متحالفة معه شرقي سورية، ردا على تهديدات وهجمات مستمرة ضد القواعد الأميركية في كل من سورية والعراق.

وأضافت سينغ خلال إحاطة صحافية أمس الأول أن الهدف الذي أغارت عليه الطائرات الأميركية هو منشأة لتخزين الأسلحة يستخدمها «الحرس الثوري» والمجموعات المرتبطة به، ولاتزال الولايات المتحدة نجري تقييما للضربة، لكن التحليل الأولي أشار إلى عدة انفجارات ثانوية بعد الاستهداف، كانت متوقعة.

وهدفت الضربة الأميركية، بحسب سينغ إلى تعطيل وإضعاف قدرات الجماعات المسؤولة بشكل مباشر عن مهاجمة القوات الأميركية في المنطقة.