صيدا - خلدون قواص

أم مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان صلاتي الجمعة والغائب في ملعب صيدا البلدي، الذي امتلأت مدرجاته بالمصلين، تحت عنوان، «نصرة لغزة العزة» يتقدمهم، إلى جانب سوسان، النائبان أسامة سعد وعبدالرحمن البزري ومسؤول الجماعة الإسلامية بسام حمود وممثلون عن الفصائل الفلسطينية وجمع من علماء الدين وأئمة المساجد.

بعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم وأداء الصلاة، ألقى المفتي سوسان كلمة، استهلها بتوجيه التحية من «صيدا الأبية إلى أهل غزة والمقاومة وشعب فلسطين»، وقال: «في هذا اليوم المبارك جئنا لنرفع الصوت عاليا ولنقول، نحبك يا فلسطين، وسلام عليك يا غزة العزة ويا عين أمتنا. سلام على أطفالك ورجالك ونسائك الأوفياء الصابرين، والصامدين، مع الأبطال المقاومين على أرضك وفي جنوب لبنان، الذين يكتبون صفحات من التاريخ بأبهى صورها، ويقاتلون عن الأمة جمعاء».

واعتبر المفتي سوسان العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة جريمة وحرب إبادة ضد الأطفال والنساء، وهي حرب على الأمة العربية والإسلامية. ورأى أن العدو كشف عن طبيعته العدوانية والإجرامية، ولم يتوان أحد وزرائه في المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة.

وأضاف: «هذا الكيان لا يمكن له التعايش مع محيطه الإسلامي والعربي. هو قائم على الاغتصاب والقتل والإرهاب. والمواجهة معه أمر حتمي حتى النصر».

ودعا الدول العربية إلى تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، وإلى فتح كل المعابر ووقف العدوان على غزة والضفة الغربية.