القاهرة - ناهد إمام

قال د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنه تم البدء في تنفيذ مشروع مرافق المنطقة اللوجستية بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا مشروع تصميم وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي بالمدينة، مشيرا إلى قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية جهد (٢٢٠/٢٢/٢٢ ك.ف)، وسعة (٣×١٢٥ م.ف.أ) بقيمة إجمالية تجاوزت ٩٠٠ مليون جنيه.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الدولة المصرية أنفقت مليارات الجنيهات في مشروعات البنية الأساسية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بمختلف المجالات، والارتقاء بمعيشة المواطن، حيث تم العمل من خلال محورين أساسيين هما: تطوير مشروعات البنية الأساسية في العمران القائم بمختلفة أنشطته، ومد وتنفيذ مشروعات للبنية الأساسية في المناطق الجديدة المستهدف تنميتها، جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، مع مسؤولي الوزارة للموقف التنفيذي لعدد من مشروعات البنية الأساسية بمدينة أكتوبر الجديدة.

وفي السياق ذاته، تفقد م.أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث، ومسؤولو المرافق بالهيئة، المشروعات الجارية بمنطقة غرب المطار والمنطقة الصناعية واللوجيستية بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس الجهاز، ومسؤولو الجهاز، والمشروعات.

وخلال الزيارة تم تقديم شرح واف عن المشروعات الجارية بالمدينة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة، سواء في المناطق الصناعية، أو اللوجستية، أو الأنشطة العمرانية المختلفة.

وتجول مسؤولو الإسكان، بمواقع مشروع محطة كهرباء أكتوبر الجديدة، ومشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، ومشروعات الطرق والمرافق الجارية بمنطقة غرب المطار، ومحطات المياه والصرف الصحي، كما تمت متابعة الموقف التنفيذي لترفيق المنطقة الصناعية، والمنطقة اللوجيستية بالمدينة.

وأوضح م.محمد عبدالمقصود أنه جار الانتهاء من تنفيذ نفق السيارات أسفل خط السكة الحديد، ليربط الأحياء المختلفة بمنطقة ربوة أكتوبر، بتكلفة تجاوزت ٦٠ مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ ١٥ ألف وحدة سكنية بمنطقة غرب المطار، وجار تنفيذ ٢٠ ألف وحدة سكنية أخرى بنسب تنفيذ تجاوزت ٧٥%. وخلال الجولة، أشاد م.أشرف فتحي، بالجهود المبذولة وحجم المشروعات الجارية بالمدينة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالجودة والمواصفات الهندسية، بالإضافة للالتزام بالخطط الزمنية المكثفة للانتهاء من الأعمال، ولدفع معدلات التنمية بالمدينة الجديدة.