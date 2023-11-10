يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الصيني شي جينبينغ في 15 الجاري في منطقة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، مع تجديد التأكيد على رفض «النزاع» أو «حرب باردة» مع بكين.

وأوضح مسؤول أميركي كبير أكد الاجتماع خلال لقاء مع صحافيين، وقال: «هدفنا هو محاولة اتخاذ إجراءات لإحلال الاستقرار في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين وتذليل بعض سوء الفهم وفتح قنوات تواصل جديدة».

وسيكون هذا هو اللقاء الثاني وجها لوجه بين الرئيسين منذ انتخاب جو بايدن ومحادثاتهم السابعة منذ ذلك الحين.

وستكون هذه الزيارة الأولى لشي جينبينغ إلى الولايات المتحدة منذ 2017. وسيجرى اللقاء بالتزامن مع قمة منتدى التعاون آسيا المحيط الهادئ (أبيك) التي تستضيفها سان فرانسيسكو في الفترة من 12 إلى 18 الجاري.

وقالت مسؤولة أميركية كبيرة أخرى إن بايدن يريد أن يبلغ نظيره الصيني أن الأميركيين «قلقون للغاية» من فكرة تدخل بكين في الانتخابات الرئاسية في تايوان في 2024.

ورأت أن العام المقبل مع الاقتراع التايواني والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة «قد يحمل اضطرابات» على صعيد العلاقة بين واشنطن وبكين.

وأكدت «نحن قلقون أيضا من التكثيف الخطر والاستفزازي غير المسبوق للأنشطة العسكرية (الصينية) في محيط تايوان» مشددة على أن بايدن سيثير هذه المسألة.

وتابعت: لكن بايدن سيؤكد لنظيره الصيني الذي تريد بلاده استعادة الجزيرة معتبرة أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها، أن واشنطن لا تدعم استقلال تايوان وأن السياسة الأميركية على هذا الصعيد لم تتغير.