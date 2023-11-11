استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود بمنزله سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الكويت سنان راكان المجالي بمناسبة تعيينه سفيرا للأردن لدى الكويت مرحبا به بين أهله وإخوانه وعشيرته وتبادلا الأحاديث الودية عن التقارب ما بين الكويت والأردن وقوة العلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين الشقيقين اللذان تجمعهما أواصر المودة والمحبة والأخوة على مستوى القيادتين والشعبين الشقيقين.

وأكد الشيخ فيصل الحمود علاقته المتينة الشخصية بأهله وأحبائه الشعب الأردني الطيب الأصيل، ومن ثم اصطحب الحمود المجالي في رحلة بحرية على ضفاف الشواطئ الكويتية الباهية وأولم على شرفه.

وأعرب الشيخ فيصل الحمود بتمنياته القلبية للسفير المجالي بطيب الإقامة في بلده الثاني الكويت والتوفيق والسداد والنجاح في عمله.

ومن جهته، أعرب السفير المجالي عن امتنانه وشكره للشيخ فيصل الحمود على كرمه وسعادته بلقائه وأن تلك الحفاوة ليست بالغريبة على شيوخ وشعب الكويت الطيبين، داعيين المولى عز وجل ان يحفظ الكويت والأردن ويديم المودة والمحبة فيما بينهما.