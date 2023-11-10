قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن القمة السعودية - الأفريقية دليل على المكانة العالمية للمملكة العربية السعودية ودورها المحوي في تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية ويخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وأضاف البديوي في تصريح على هامش مشاركته في القمة التي استضافتها المملكة، أن توقيت انعقادها يأتي في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، والتي أكد عليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في كلمته الافتتاحية للقمة، حيث شدد على حرص المملكة والدول الأفريقية على تعزيز التعاون بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع.

ولفت الى أن هذه القمة تفتح آفاق جديدة ورحبة بين المملكة والدول الأفريقية المشاركة، لبحث وتعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات.

وقدم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحكومة وشعب المملكة على استضافتها لهذه القمة، التي ستعود بالنفع عليها وعلى دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.