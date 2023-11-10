أعلنت السلطات الصحية في غزة عن ارتفاع عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي إلى 1130 مجزرة فيما وصلت حصيلة ضحايا العدوان إلى 11078 شهيدا.

وقال المتحدث باسم السلطات الصحية في القطاع أشرف القدرة في مؤتمر صحافي إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة كبيرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 260 شهيدا ما رفع عدد المجازر بحق الفلسطينيين منذ بدء العدوان إلى 1130 مجزرة.

وأضاف القدرة ان حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر الماضي بلغت 11078 شهيدا من بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة و678 مسنا في حين وصل عدد الإصابات إلى 27490 حالة.

وأشار إلى تلقي 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل ما زالوا تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 198 شخصا من الكوادر الصحية إلى جانب تدمير 53 سيارة إسعاف.

كما استهدف الاحتلال الإسرائيلي 135 مؤسسة صحية وتم إخراج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة.

وحول المستشفيات، أكد القدرة أن قوات جيش الاحتلال حاصرت مستشفيات (الرنتيسي) و(النصر للأطفال) وعرضت حياة آلاف المرضى والطواقم الطبية والنازحين للموت المحقق بالجوع والعطش والقصف المباشر فيما استهدفت (مجمع الشفاء الطبي) عدة مرات متتالية.