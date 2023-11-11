

كونا: عقد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الجمعة اجتماعا تحضيريا للقمة الإسلامية.

وناقش الاجتماع الذي جاء برئاسة وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان جدول أعمال القمة الإسلامية الطارئة بشأن التطورات في قطاع غزة ومشروع البيان الختامي.

وتنعقد القمة الاستثنائية التي تستضيفها المملكة السبت لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والسعي لإصدار قرار يهدف إلى وقف فوري للعمليات العسكرية وتوفير الحماية المدنية وإطلاق سراح الرهائن والأسرى ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني امتثالا للأعراف والقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية المشتركة.