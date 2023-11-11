دعا مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام العميد محمد بدر إبراهيم الراغبين في نصب المخيمات الربيعية الى الالتزام باشتراطات السلامة و الوقاية من الحريق المرفقة مع ترخيص بلدية الكويت تفادياً لوقوع الحوادث .

وأشار العميد محمد بدر إلى عدم الحاجة لمراجعة أي من إدارات قطاع الوقاية لاستخراج تراخيص لمخيمات الأفراد الربيعية ذات الاستقلال الخاص التي لا تزيد مساحة الخيمة الواحدة فيها على 100 متر وفقا لما تم إقراره بشأن الاشتراطات الخاصة بالمخيمات وتسهيلا على المواطنين والمقيمين الراغبين في التخييم. وذكر أن قوة الإطفاء العام وضعت بعض الاشتراطات منها أن تكون التمديدات الكهربائية غير مكشوفه وممددة حسب اشتراطات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عدم استخدام أي مصدر حراري داخل الخيمة أو بجوارها و عدم استخدام أرضيات خشبية داخل الخيمة، مع ترك مسافة لا تقل عن 6 أمتار بين الخيام ومسافة ١٠ أمتار بين المولد الكهربائي والخيام وأيضاً مسافة ١٠ امتار بين المطبخ والخيام .

وأضاف العميد محمد بدر أنه ضمن الاشتراطات أن تكون الإضاءه غير حرارية ( نيون أو توفير طاقة ) وغير ملامسة لسقف الخيمة ، توفير مطفاة حريق نوع بودره جافة سعة ٤ كيلو لكل خيمة + مطفأة بودرة جافة سعة 6 كيلو للمولد الكهربائي، يجب ترتيب الأثاث والأجهزة الكهربائية داخل الخيمة بحيث لا تعيق المخارج في حالات الطوارئ وإختيار أماكن مرتفعة عند نصب الخيام لتجنب انجراف الخيام أثناء هطول الأمطار بغزارة.



وفيما يتعلق بالمخيمات الربيعية ذات الاستقلال العام للوزارات والهيئات والشركات وما في حكمها، قال العميد محمد بدر انه يجب على طالب الترخيص مراجعة إدارات قطاع الوقاية حسب المحافظة التابعه لها المخيم لأخذ الموافقة اللازمة للاستغلال. وأفاد بأن قوة الإطفاء العام لديها خطة متكاملة لتأمين مواقع التخييم عبر مراكز الإطفاء ونقاط التدخل السريع الموزعة حسب مواقع المخيمات وأيضاً هناك حملات توعوية سوف تنطلق تزامنا مع افتتاح مخيم قوة الإطفاء التوعوي الذي سيكون افتتاحه مع بداية موسم التخييم .