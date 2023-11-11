وصل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المقامة في مدينة الرياض.

وكان في استقبال سموه حفظه الله على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض ومعالي وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح ورئيس بعثة الشرف سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح.



