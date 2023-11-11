في إطار متابعة تنفيذ المشاريع الصحية بمدينة المطلاع، قام وزير الصحة د.أحمد العوضي بتفقد المراكز الصحية الجاري تنفيذها في مدينة المطلاع، وذلك للاطلاع على سير الأعمال ونسب الإنجاز في المراكز.

وجاءت جولة العوضي في مراكز الرعاية الصحية الأولية بهدف التأكد من توافر متطلبات التشغيل وتجهيزات المراكز وتزويدها باحتياجاتها من الطواقم الصحية والمستلزمات الطبية.



وشملت الجولة تفقد سير الأعمال بمركز المطلاع الصحي في الضاحية N11، ومركز المطلاع الصحي التخصصي في الضاحية N10، تمهيدا لاستلامهما من الجهة المنفذة " السكنية".