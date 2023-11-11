عقد وزراء خارجية الدول العربية والاسلامية في الرياض اليوم السبت، اجتماعا وزاريا للتحضير للقمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بهدف التوافق حول مشروع البيان الختامي للقمة بشأن الموقف العربي والاسلامي الجماعي الموحد تجاه ما يشهده قطاع غزة والاراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة.

وبحث الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان ومشاركة كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابوالغيط والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه ووزراء الخارجية ورؤساء الوفود مشروع البيان الذي سيرفع للقمة للنظر في اقراره ليمثل موقفا جماعيا موحدا ومعبرا عن الارادة العربية والاسلامية المشتركة بشأن عدوان الاحتلال الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أن الاجتماع بحث الصيغة النهائية لمشروع البيان الختامي الذي سيرفع الى القمة العربية الاسلامية للنظر في اقراره خلال اجتماعهم غير العادي الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم السبت.

وسبق هذا الاجتماع سلسلة من الاجتماعات التشاورية والتنسيقية بين الوزراء والامانة العامة لجامعة الدول العربية والامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي والدولة المضيفة (السعودية) من اجل الاعداد والتحضير للاجتماع الوزاري والقمة وما سيعرض عليها.