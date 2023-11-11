أكدت جمعية الهلال الاحمر اليوم السبت، ان 90 في المئة من المساعدات الكويتية المرسلة عبر الجسر الجوي الاغاثي دخلت الى قطاع غزة عبر معبر (رفح) البري.

وقال رئيس الفرق التطوعية الفلسطينية بغزة التابعة للهلال الأحمر الكويتي أحمد أبودية في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، ان المساعدات الاغاثية الكويتية المستلمة في قطاع غزة تم توزيعها بشكل مباشر على الاهالي والمستشفيات والمتضررين من جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي.

وأشاد أبودية بدور دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على مساهمتهم وجهودهم الكبيرة في انقاذ العديد من المصابين والجرحى وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكد أهمية استمرار الجسر الجوي الاغاثي الكويتي الى قطاع غزة من اجل المساهمة في تخفيف المحنة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء استمرار العدوان الغاشم على القطاع.

وأظهرت بيانات نشرتها جمعية الهلال الاحمر المصري أمس الجمعة ان دولة الكويت حلت ثالثة من حيث حجم المساعدات الانسانية التي وصلت الى قطاع غزة حيث إن الجسر الجوي الكويتي الاغاثي الى مطار العريش أوصل مساعدات بحمولة اجمالية بلغت 412 طنا.

وأقامت دولة الكويت جسرا جويا متواصلا منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة أوصلت خلاله عبر 17 رحلة جوية مساعدات عاجلة شملت مواد غذائية متنوعة وملابس وخياما وأغطية وألواح طاقة شمسية ومعدات حفر (بلدوزر) ومستلزمات طبية بالإضافة الى 19 سيارة اسعاف مجهزة.