استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اليوم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك في مقر إقامة سموه على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المقامة في مدينة الرياض.



هذا وقد حمله سموه في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتحياته إلى أخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وقد حضر اللقاء وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى وسعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح.



ومن جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الأمارات لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة. (النهاية)