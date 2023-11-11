التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل اليوم الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المقامة في مدينة الرياض.

وقد نقل سموه تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد له في مستهل اللقاء.



كما تم خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية متمنيا سموه له دوام الصحة وموفور العافية ولجمهورية العراق الشقيق قيادة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار كما قدم إلى صاحب السمو وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما دعوة شفوية لزيارة جمهورية العراق الشقيق.



حضر اللقاء معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى وسعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح.



ومن جانب جمهورية العراق الشقيق مستشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم وطن ومدير دائرة الإعلام في رئاسة الجمهورية عبدالأمير حمود.

أ م ح