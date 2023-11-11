دشت وزارة الصحة اليوم السبت، وحدة العناية المركزة للأطفال في المستشفى الأميري لتقديم خدمات الرعاية العلاجية للأطفال من أصحاب الحالات الحرجة وذلك في إطار تقديم الخدمات الصحية التخصصية للمواطنين وتحسين مستوى جودتها.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي، أن هذه الخدمة الجديدة تعد إضافة نوعية لقسم الأطفال في المستشفى الذي يقوم على تقديمها فريق طبي متخصص في العناية المركزة للأطفال وذلك على مدار الساعة.

ونقل البيان عن رئيس قسم الأطفال بالمستشفى الدكتورة وفاء العتيقي قولها إن الوحدة استقبلت نحو 20 طفلا حتى الآن من أصحاب الحالات الحرجة التي تستدعي الدخول للعناية المركزة وتشمل حالات تعاني من صعوبة بالتنفس مثل حساسية الربو والالتهابات الشديدة وبعض الأمراض الأخرى.

وأضافت الدكتورة العتيقي أن العمل جار لرفع الطاقة الاستيعابية للوحدة وذلك خلال المرحلة التشغيلية الثانية مشيدة بمستوى التجهيزات التي تضم أحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

وأعربت عن كامل ثقتها بالفريق الطبي من أطباء متخصصين وهيئة تمريضية وصيادلة وفنيين وسائر الزملاء من المهن الطبية المساعدة.