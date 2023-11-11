التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد دولة الرئيس أنوار الحق كاكر رئيس مجلس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المقامة في مدينة الرياض.



وقد جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، متمنيا سموه لدولة الرئيس دوام الصحة وموفور العافية، وللبلد الصديق قيادة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار.



حضر اللقاء وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.