بعث ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برسالة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة هذا نصها:



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،



وإذ أغادر بلدي الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد مشاركتي في «القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية»، أود أن أعبر لشخصكم الكريم عن أعمق آيات الشكر وأصدق معاني الامتنان لما لمسناه والوفد المرافق من حفاوة أخوية وحسن ضيافة يؤكدان ما يربط بلدينا وشعبينا الشقيقين من علاقات تاريخية راسخة ووشائج قربى تمتد جذورها لعقود طويلة.



ونؤكد أن توالي نجاح المملكة الشقيقة في استضافة قمم ومؤتمرات دولية كبرى يعكس ما تتمتع به من مكانة بارزة ودور رائد على الساحتين الإقليمية والدولية في ظل تحديات بالغة التعقيد تشهدها منطقتنا والعالم بأسره، متطلعا إلى إسهام القرارات والتوصيات الصادرة عن هذه القمة في الوصول إلى الأهداف المنشودة لتعزيز سبل التعاون بين الدول المشاركة والارتقاء بها إلى آفاق أوسع وتوحيد وجهات النظر حول مجمل القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يضمن مستقبلا أفضل لدولنا ويحقق تطلعات شعوبنا.



ويسرني أن أغتنم هذه المناسبة لأدعو الله تعالى أن يسدد دائما على دروب الخير خطاكم، ويسبغ عليكم موفور الصحة وتمام العافية وحسن التوفيق، وعلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل قيادتكم الرشيدة وافر الخير والرفعة والازدهار.