عبدالله قنيص



ذكرت الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور في الفترة من الرابع حتى العاشر من الشهر الجاري، أن عدد الحوادث التي شهدتها طرقات الكويت بلغ 1887 ما بين بسيط وجسيم.



وبحسب الإحصائية، فإن الحملات في الفترة المذكورة أسفرت عن تحرير 20804 مخالفات مرورية متنوعة، واحتجاز 21 حدثا للقيادة بدون رخصة سوق في نظارة الحداث و41 مخالفا في نظارة المرور على خلفية مخالفات جسيمة.



وأظهرت الإحصائية أنه جرى إحالة 135 مركبة ودراجة نارية إلى كراج الحجز، وتوقيف 8 متغيبين و4 مخالفين للإقامة و3 أشخاص مطلوبين للتنفيذ الجنائي، وإحالة قضية مرتبطة بحيازة مخدرات إلى المكافحة، وتوقيف شخصين للقيادة في حالة غير طبيعية.