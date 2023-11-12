أحمد خميس



تمكن رجال مباحث الجهراء من ضبط مقيم في البلاد بصورة غير قانونية بعدما طعن ضابطا برتبة ملازم أول من رجال المباحث الجنائية، هذا وأصيب المتهم بجرح قطعي في اليد لدى محاولة رجال المباحث السيطرة عليه ونزع السكين من يده.



وقال مصدر أمني إن قوة من مباحث منطقة سعد العبدالله وبعد معلومات عن وجود متهم في جناية سلب بالقوة داخل منزل أحد أقاربه توجهت إلى ضبطه فما كان منه الا أن أشهر سلاحا ابيض (سكيناً) بوجه ضابطي المباحث في محاولة منه للهرب، فأصاب أحد الضابطين وهو برتبة ملازم أول بطعنة في الكتف.



وذكر المصدر أن الضابطين اللذين تعاملا مع المتهم ولقيا مقاومة توجها الى مخفر شرطة سعد العبدالله وسجلا قضية وأرفق المصاب تقريرا طبيا.