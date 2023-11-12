واصل الفريق الميداني لجمعية الهلال الأحمر توزيع المساعدات الإغاثية في محافظة المهرة جنوب شرقي اليمن بعد تعرضها لإعصار (تيج) الذي ضرب المنطقة مؤخرا ودمر البنية التحتية والمحاصيل الزراعية.



وقال رئيس الفريق الميداني في جمعية الهلال الأحمر خالد المطيري في تصريح لـ (كونا) ان هذه المساعدات تأتي ضمن برامج إغاثية عاجلة للأشقاء في اليمن، مؤكدا أن الجمعية مستمرة في تقديم الدعم لهم لتخفيف معاناتهم.



وأضاف ان هذا المشروع الإغاثي يأتي ضمن حملة (الكويت إلى جانبكم) من خلال الجمعية ويقدم في حملته الثانية مساعدات تستفيد منها 500 أسرة في مناطق (حصوين - صقر - حبروه - الوادي - حرضنوت - دكبريت) وتشمل مستلزمات متنوعة ومساعدات عاجلة، مشيدا من جانبه بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية.



وقال المطيري ان التدخل من قبل جمعية الهلال الأحمر الكويتي يأتي تلبية لتوفير أهم الاحتياجات الطارئة جراء الإعصار الذي أضر بآلاف الأسر في الأسابيع الماضية.



وأكد أن الاحتياجات كبيرة خاصة في المجالات الأساسية مثل الغذاء والإيواء والمياه والإصحاح البيئي في ظل استمرار النزوح من محافظة المهرة إلى القرى الأخرى المجاورة.