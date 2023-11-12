أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وصول سبع سيارات إسعاف إضافية مقدمة من الشعب الكويتي إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر (رفح) البري جنوب القطاع.



وقال مسؤول الإعلام بالجمعية في القطاع رائد النمس في تصريح لـ (كونا) إن الهلال الأحمر الفلسطيني تسلم 7 سيارات إضافية مقدمة من الشعب الكويتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.



وأضاف أنه بذلك يرتفع عدد السيارات التي وصلت من دولة الكويت إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان إلى 12 سيارة إسعاف مجهزة لاستقبال الجرحى والمصابين.



وأشاد النمس بدور الكويت وشعبها وجميع الجمعيات والحملات التضامنية التي ساندت القطاع الصحي والإسعافي الأمر «الذي من شأنه أن يدعم منظومة العمل الإسعافي ويساهم في الجهود التي تبذل في إنقاذ العديد من المصابين والجرحى».



وتقدم بالشكر والامتنان إلى الكويت أميرا وحكومة وشعبا، مؤكدا أن الكويت كانت مع الشعب الفلسطيني في الأوقات العصيبة والصعبة «ونشكرها على جهودها المتواصلة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني».



وأكد أن الكويت كان لها دور في تلبية الاحتياجات الصحية والإغاثية في غزة منذ بداية الأزمة بعدد من المستلزمات الصحية عبر الشاحنات إلى قطاع غزة عبر معبر (رفح) البري حيث تضمنت «معدات ومستلزمات طبية وعددا من المواد الإغاثية من طعام وغذاء وسيارات الإسعاف».



ودعا النمس إلى استمرار فتح معبر (رفح) البري على مدار الساعة ليتم استقبال المساعدات بشكل كامل دون انقطاع، مشيرا إلى أن القطاع الصحي والإغاثي يحتاجان إلى مساعدات كبيرة بسبب ارتفاع حصيلة الإصابات وزيادة أعداد النازحين في مراكز الإيواء بقطاع غزة.