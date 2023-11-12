وافقت اللجنة الدائمة للشؤون السياسية في الجمعية البرلمانية الآسيوية بالإجماع على إدراج مشروع قرار كويتي بشأن (تعزيز احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية) ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية المقرر انعقاده في مدينة (أنطاليا) التركية في 26 الجاري.



وقال عضو الوفد البرلماني المشارك في أعمال اللجنة الدائمة عضو اللجنة التنفيذية في الشعبة البرلمانية النائب داود معرفي لـ (كونا) إن إدراج مشروع القرار كان واحدا من أهم أهداف مشاركة الوفد الكويتي في اجتماع اللجنة السياسية في بغداد إلى جانب ملف دعم القضية الفلسطينية.



وأوضح أن الوفد الكويتي تمكن عبر العديد من الاجتماعات الجانبية مع ممثلي البرلمانات الآسيوية والخليجية من إقناع جميع الأطراف بإدراج مشروع القرار وتبديد المخاوف والتحفظات لدى البعض وهو ما حصل بالفعل في اجتماع اليوم وبإجماع جميع الحضور.



وأكد أن مجلس الأمة يرفض كل ما من شأنه المساس بالحقوق السيادية لدولة الكويت وأنه لا يجوز المساس بالاتفاقيات والمعاهدات الثنائية.



كما أعرب معرفي عن «رفض حكومة وبرلمان وشعب الكويت للمهاترات والأصوات النشاز لدى بعض النواب العراقيين فيما يتعلق بملف اتفاقية (خور عبدالله) وحقل الدرة وغيرهما من ملفات ترسيم الحدود».



وتشارك الكويت في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون السياسية في الجمعية البرلمانية الآسيوية في بغداد بوفد يضم النائبين د.حمد المطر وداود معرفي.