في إطار تقديم الخدمات الصحية التخصصية للمواطنين، وتحسين مستوى جودتها، دشن المستشفى الأميري وحدة العناية المركزة للأطفال، لتقديم خدمات الرعاية العلاجية للأطفال من أصحاب الحالات الحرجة.



وتعد هذه الخدمة الجديدة إضافة نوعية لقسم الأطفال في المستشفى، والذي يقوم على تقديمها فريق طبي متخصص في العناية المركزة للأطفال وذلك على مدار الساعة.



من جانبه، أعلنت رئيسة قسم الأطفال في المستشفى الأميري د.وفاء العتيقي عن استقبال الوحدة لنحو 20 طفلا حتى الآن من أصحاب الحالات الحرجة التي تستدعي الدخول للعناية المركزة، وتشمل حالات تعاني من صعوبة بالتنفس مثل حساسية الربو، والالتهابات الشديدة، وبعض الأمراض الأخرى.



وأضافت العتيقي أن العمل جار لرفع الطاقة الاستيعابية للوحدة، وذلك خلال المرحلة التشغيلية الثانية، مشيدة بمستوى التجهيزات التي تضم أحدث الأجهزة والمعدات الطبية.



وأشادت بدعم وزير الصحة د.أحمد العوضي، ووكيل الوزارة د.عبدالرحمن المطيري، وإدارة مستشفى الأميري لبدء تشغيل الوحدة، معربة عن كامل ثقتها في الفريق الطبي في الوحدة، والذي هو على مستوى عال من التأهيل، من أطباء متخصصين، وهيئة تمريضية، وصيادلة، وفنيين، وسائر الزملاء من المهن الطبية المساعدة، متمنية لجميع المرضى موفور الصحة والسلامة.