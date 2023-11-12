بيروت ـ عمر حبنجر ـ خلدون قواص



نفذت اسرائيل أول ضربة لها في عمق الأراضي اللبنانية، في حين وزع حزب الله فيديو يحمل عنوان «بعض من بأسنا ولا يمكننا الاكتفاء بذلك» قبل ساعات من إطلالة أمين عام الحزب حسن نصرالله الثانية منذ بدء الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، وتضمن مشاهد انتشار عناصر الحزب عند الحدود اللبنانية الجنوبية وتنفيذ العمليات ضد مواقع إسرائيلية، إلى جانب تجهيزات ومعدات وغرف عمليات مراقبة.



وفي إطلالته الثانية بمناسبة يوم «شهيد حزب الله»، أضاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على الخطوات المساندة لمعركة غزة التي قدمها الحزب في لبنان والمقاومون في العراق وإيران واليمن.



وأعلن أن جبهة الجنوب ستبقى جبهة ضاغطة على العدو، موضحا ان العمليات المنفذة من جانب المقاومة أعمق مما مضى، وهذا ما استلزمته المعركة، مؤكدا ان «أجيالنا» هي التي ستحرر فلسطين وهي التي ستصلي في المسجد الأقصى.



واستهل نصرالله حديثه بتوجيه التحية إلى شهداء الحزب من قادة وعلماء ومجاهدين واستشهاديين، مستذكرا أنه في هذا اليوم 11/11/1982 تم تفجير مقر الحاكم العسكري الصهيوني في صور، ومن هنا كان اختيار هذا اليوم كيوم لشهيد حزب الله.



وأضاف، ورد على لسان عدد من المسؤولين الصهاينة، وهنا يخطئون في الحساب، هم يقولون كل هذا القتل والإرهاب والتوحش له هدف، أحد الأهداف الأساسية التي يريدها العدو هو الإخضاع ليس لأهل غزة فقط بل الشعب الفلسطيني واللبناني وشعوب المنطقة وإسقاط إرادة المطالبة بالحقوق المشروعة والتيئيس من خيار الصمود والمقاومة.



وقال: من يستطيع أن يوقف هذا العدوان هو أميركا التي تديره، لم يعد احد في العالم يؤيد استمرار العدوان سوى الإدارة الأميركية وبريطانيا الملحقة بها، وقد أرسلوا التهديدات للضغط على المقاومة في العراق واليمن ولبنان واستخدموا كل قناة لإيصال الرسائل. ويقول الخبير العسكري العميد المتقاعد ناجي ملاعب إن التصعيد على الحدود اللبنانية الجنوبية استدرج فرقتين عسكريتين اسرائيليتين مع القبة الحديدية، مما خفف الضغط عن جبهة غزة وأتاح المجال لتحرك قدراتها الصاروخية.



أما بالنسبة لإسرائيل، فقد استطاعت إقامة رأس جسر عند أطراف القطاع كلفها خسارة 134 آلية مدرعة ودبابة من أصل 1500، عدا ما استجد خلال ليل الجمعة ـ السبت من تدمير للمزيد من المدرعات وظفها لهذه المعركة، علما بأن المواجهة الحقيقية لم تبدأ، بل ربما هي التي بدأت من خلال الكمائن التي نصبتها الفصائل الفلسطينية للجنود الإسرائيليين في محيط مستشفى الشفاء في تلك الليلة. وتقول المصادر المتابعة في بيروت إن ما يحصل في جنوب لبنان حتى الآن رسائل عسكرية مواكبة للجهود الديبلوماسية.



من جهته، كتبت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائبة غادة أيوب على حسابها عبر منصة «أكس» انه «بين كلام وزير خارجية إيران من أنه أصبح من المحتم الآن توسيع نطاق الحرب، وبين استهداف شاحنة «بيك أب» في أحد بساتين الموز في منطقة البراك في بلدة العدوسية جنوب صيدا على بعد أكثر من 40 كلم على الحدود في منطقة الزهراني حيث اغتيل لقمان سليم، وحيث تم استهداف أحد عناصر اليونيفيل، لا مفر من تطبيق القرار 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة للتصدي لمحاولة جر لبنان إلى حرب لا قدرة لنا على تحمل تداعياتها في ظل سيادته المخطوفة وقراره المسلوب».



وكانت الساعات الماضية قد شهدت المزيد من المواجهات على الحدود اللبنانية الجنوبية، ونفذت اسرائيل أول ضربة في عمق الأراضي اللبنانية منذ بدء القتال في 8 اكتوبر الماضي، وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام أن «مسيرة معادية استهدفت سيارة بيك أب في احد البساتين في منطقة البراك في منطقة الزهراني» على الساحل اللبناني، دون أن تعلن عن سقوط ضحايا.



وكان تبادل القصف وإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله مقتصرا حتى الآن على المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل.



من جانبه، أعلن حزب الله أنه نفذ هجومين عبر الحدود على جنود إسرائيليين، متحدثا عن إحداث إصابات في صفوفهم، وانه استهدف مواقع عسكرية إسرائيلية عدة منها هجوم بثلاث مسيرات.



الجيش الاسرائيلي برر قصفه الواسع هذا بالرد على صواريخ أطلقها حزب الله مستهدفا الدروع والدبابات، واعترف بإصابة ثلاثة جنود بجروح خطيرة جراء إطلاق صاروخ على موقع عسكري في منطقة المنارة، كما اعترف بإصابة جنديين آخرين نتيجة سقوط طائرة من دون طيار.