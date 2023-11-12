أعلن فريق «منسقو استجابة سوريا»، عن اعتماد التفويض الرابع لإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سورية عبر الحدود عبر معبري باب السلامة والراعي شمالي حلب، لمدة 3 أشهر جديدة تنتهي في 13 فبراير عام 2024.



وقال الفريق في بيان نشره على صفحته في «فيسبوك»، إن كمية المساعدات الواصلة عبر المعبرين المذكورين بلغت 796 شاحنة من معبر باب السلامة، و95 شاحنة من معبر الراعي، منذ بداية الحصول على تفويض دخول المساعدات في فبراير الماضي.



وبلغت كمية المساعدات الواصلة عبر المعبرين خلال التفويض الثالث بين 13 أغسطس و13 نوفمبر الجاري 93 شاحنة من معبر باب السلامة، دون أن تدخل أي شاحنة من معبر الراعي.



وأشار الفريق إلى استمرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى منذ 19 من سبتمبر نتيجة التفاهمات بين مختلف الأطراف، ليصل عدد الشاحنات الواردة إلى 212 شاحنة، علما أن المدة الممنوحة لمعبر باب الهوى ستنتهي بعد شهرين من الآن.



وأكد البيان ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود دون توقف مع ضمان استمراريتها بشكل دائم بالتزامن مع زيادة العجز في الاستجابة الإنسانية، وزيادة عدد المحتاجين للمساعدات وخاصة مع دخول فصل الشتاء والصعاب الكبيرة التي تواجه المدنيين في تأمين احتياجاتهم الأساسية في المنطقة.



وحذر الفريق من عمليات التخفيض المستمرة وخاصة مع وجود تأكيدات حول قيام الوكالات الدولية، أبرزها برنامج الأغذية العالمي WFP بالبدء في عمليات تخفيض جديدة إلى أكثر من النصف في الاستجابة داخل المنطقة بعد عدة تخفيضات سابقة.