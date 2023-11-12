أفادت تقارير إخبارية محلية بتعرض القواعد العسكرية الأميركية في شرق سورية لهجوم جديد، حيث أصبح استهدافها يوميا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القاعدة أميركية في منطقة رميلان بريف الحسكة، تعرضت لهجوم جديد أمس عبر طائرتين مسيرتين أطلقتا من قبل ميليشيات تطلق على نفسها «المقاومة الإسلامية في العراق» من داخل الأراضي العراقية، وقال انه لم ترد معلومات عن سقوط خسائر بشرية.



من جهته، نقل موقع «أثر» المقرب من السلطات في دمشق، انه جرى «استهداف مطار خراب الجير العسكري التابع للقوات الأميركية بثلاث قذائف»، وأن القوات الأميركية حاولت التصدي لها ما تسبب في سقوط شظايا بالمنطقة الجنوبية للمطار.



وكان مسؤول عسكري أميركي قال لرويترز أمس الأول إن هجوما بطائرة مسيرة مسلحة استهدف صباح الجمعة القوات الأميركية وقوات التحالف في قاعدة التنف بسورية تم إحباطه قبل أن يبلغ هدفه دون وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.



وذكر المرصد أنه منذ 19 أكتوبر الماضي سجل 28 استهدافا لقواعد «التحالف الدولي»، 6 منها على قاعدة التنف، و5 على قاعدة حقل العمر النفطي، و4 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية، و4 على قاعدة خراب الجير برميلان، و6 على قاعدة الشدادي، و1 على قاعدة تل بيدر، 1 على قاعدة قسرك.