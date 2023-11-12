مريم بندق



أكد مصدر بديوان الخدمة المدنية في تصريحات لـ «الأنباء» أهمية التحول الكامل نحو السيبرانية لتأمين البنية التحتية المعلوماتية للمؤسسات من التهديدات والهجمات الفيروسية، مع توضيح إستراتيجية التعامل معها والحماية القانونية لها. وبين أنه بتوجيهات رئيس الديوان د.عصام الربيعان، تضطلع الجهة المختصة في «الديوان» بتنفيذ خطة مركزة لتوعية وتدريب جميع المستويات الوظيفية (العليا، الوسطى، الإشرافية، التنفيذية، التخصصية، كوادر التطوير الإداري) حول مفهوم ومحاور وأسس وعناصر الأمن السيبراني، وكيفية مواجهة المخاطر والتهديدات إلى جانب برامج مكافحة الفيروسات والقرصنة من الجيل الثاني.



وأضاف: هذا إلى جانب التوعية بجوانب الضعف والقوة في نظم المعلومات وكيفية تجنبها والوقاية منها، والتوعية أيضا ببرنامج الأمن السيبراني العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات ومهمته وأمن المتصفح والبريد الإلكتروني.

" الخدمة المدنية" : التحول الكامل نحو "السيبرانية" لصد التهديدات الفيروسية .. وخطة مركزة لتوعية جميع المستويات الوظيفية

أكد مصدر بديوان الخدمة المدنية في تصريحات لـ " الأنباء" أهمية التحول الكامل نحو السيبرانية لتأمين البنية التحتية المعلوماتية للمؤسسات من التهديدات والهجمات الفيروسية، مع توضيح استراتيجية التعامل معها والحماية القانونية لها.

وبين أنه بتوجيهات رئيس الديوان د. عصام سعد الربيعان تضطلع الجهة المختصة في " الديوان " بتنفيذ خطة مركزة لتوعية وتدريب جميع المستويات الوظيفية ( العليا ، الوسطى، الإشرافية، التنفيذية، التخصصية، كوادر التطوير الإداري ) حول مفهوم ومحاور وأسس وعناصر الأمن السيبراني، وكيفية مواجهة المخاطر والتهديدات إلى جانب برامج مكافحة الفيروسات والقرصنة من الجيل الثاني.



وأضاف هذا إلى جانب التوعية بجوانب الضعف والقوة في نظم المعلومات وكيفية تجنبها والوقاية منها، والتوعية أيضا ببرنامج الأمن السيبراني العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات ومهمته وأمن المتصفح والبريد الإلكتروني.