مصطفى صالح



وافق الجهاز المركزي للمناقصات على طلب شركة نفط الكويت على أمرين تغييريين بقيمة إجمالية تبلغ 1.31 مليون دينار، وذلك فيما يخص عقد المناقصة رقم (RFP - 2007276)، والخاصة بتقديم خدمات تشغيل وصيانة مرافق تخزين ومناولة المواد الكيميائية ومرافق التخلص من المياه الفائضة بمناطق الشركة، والمبرم مع شركة المير للخدمات الفنية. وفي التفاصيل، فإن الأمر التغييري الأول يتعلق بالتمديد لمدة 6 أشهر اعتبارا من 15 نوفمبر 2023 حتى 14 مايو 2024، وذلك بتكلفة إضافية على العقد بمبلغ 1.14 مليون دينار، فيما يتعلق الأمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ الاحتياطي الخاص بالتكويت خلال فترة التمديد بمبلغ 164.6 ألف دينار.