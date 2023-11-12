قال تقرير الشال الأسبوعي إن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق تشير إلى ارتفاع سيولة سوق العقار المحلي خلال أكتوبر الماضي مقارنة مع سبتمبر، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر أكتوبر نحو 311.8 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 55.7% عن مستوى سيولة شهر سبتمبر 2023 البالغة نحو 200.3 مليون دينار، وكذلك أعلى بما نسبته 2% مقارنة مع سيولة أكتوبر 2022 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 305.8 ملايين دينار.



وتوزعت تداولات أكتوبر ما بين نحو 302.8 مليون دينار عقودا، ونحو 9 ملايين دينار وكالات، وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 477 صفقة، توزعت ما بين 462 عقودا و15 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي على أعلى عدد من الصفقات بـ 157 صفقة وممثلة بنحو 32.9% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 121 صفقة وتمثل نحو 25.4%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 29 صفقة ممثلة بنحو 6.1%.



وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 150 مليون دينار، مرتفعة بنحو 31.5% مقارنة مع سبتمبر 2023 عندما بلغت نحو 114.1 مليون دينار، بينما انخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 48.1% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 57.0% في سبتمبر. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا نحو 131.1 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر أكتوبر أعلى بما نسبته 14.4% مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 345 صفقة مقارنة بـ 254 صفقة في سبتمبر، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 435 ألف دينار مقارنة بنحو 449 ألف دينار في سبتمبر، أي بانخفاض بحدود -3.2%.



وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 75.4 مليون دينار أي بارتفاع بنحو 108.2% مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2023) حين بلغت نحو 36.2 مليون دينار، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 24.2% مقارنة بما نسبته 18.1% في سبتمبر. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهرا نحو 76.9 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر أكتوبر أدنى بما نسبته -1.9% مقارنة بمعدل آخر 12 شهرا. في حين ارتفع عدد صفقاته إلى 123 صفقة مقارنة بـ 67 صفقة في سبتمبر، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 613 ألف دينار مقارنة بنحو 541 ألف دينار في سبتمبر، أي بارتفاع بحدود 13.4%. وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 83.6 مليون دينار، أي ارتفعت بنحو 67.4% مقارنة مع سبتمبر 2023 حين بلغت نحو 50 مليون دينار. وارتفعت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 26.8% مقارنة بما نسبته 24.9% في سبتمبر. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهرا نحو 38.5 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر أكتوبر أعلى بنحو 117.3% عن متوسط آخر 12 شهرا.