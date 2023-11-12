استعادت العملة الرقمية المشفرة الأشهر بالعالم «بيتكوين» مسار الصعود مجددا بعد ارتفاعها لأعلى مستوى منذ 18 شهرا، قبل سلسلة الأحداث التي أدت إلى انهيار العملة المشفرة الأخير.



وارتفعت العملة المشفرة المهيمنة بما يصل إلى 38% خلال آخر 30 يوما، إلى مستوى 37 ألف دولار، كما تخطت حاجز 38 ألف دولار لحظيا يوم الخميس الماضي، وهو الأعلى منذ 5 مايو 2022 قبل انهيار عملة TerraUSD المستقرة مباشرة وإشعال سلسلة من الإخفاقات عبر مساحة الأصول المشفرة.



وأكملت بيتكوين تعافيها الكامل من تلك الكارثة تقريبا حتى العام الذي أعقب وصول التراجعات إلى أدنى مستوياتها عندما تقدمت بورصة «FTX»، التي أسسها سام بانكمان فرايد بطلب للإفلاس.



وقال رئيس قسم الأبحاث في ماتريكسبورت، ماركوس ثيلين: «مع عودة تداول بيتكوين فوق المستوى الذي كانت عليه عندما انهارت عملة تيرا المستقرة، تجاوز متداولو العملات المشفرة رسميا تلك الندوب النفسية».



وعلى عكس دورات التراجعات السابقة، نظمت عملة بيتكوين انتعاشا هذا العام على فترات متقطعة، مع تقدمات حادة تتخللها فترات هدوء طويلة من التقلبات المنخفضة. وللوصول إلى هذه النقطة، كان عليها أن تتغلب على أشد تشديد نقدي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ 4 عقود، إلى جانب التنظيمات الرقابية في الصناعة المتزايدة.