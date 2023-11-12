أطلق بنك الخليج عرضا حصريا لحاملات بطاقات ماستركارد روز غولد الائتمانية من السيدات، يحصلن من خلاله على 25% نسبة استرداد نقدي لدى كل المطاعم والمقاهي في الكويت أو على تطبيقات المطاعم عبر الانترنت، على أن يستمر هذا العرض حتى 30 نوفمبر الجاري.



يأتي ذلك في إطار حرص بنك الخليج على مكافأة حاملات بطاقة ماستركارد روز غولد الائتمانية، التي تعد أكثر بطاقة ائتمان تكافئ السيدات في الكويت، حيث تغطي جميع فئات الإنفاق المختلفة مثل الموضة واللياقة والمطاعم.



وقالت نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية - إدارة التسويق في بنك الخليج نجلاء العيسى: يحرص بنك الخليج على مكافأة عملائه من مختلف الشرائح، وفي مقدمتهم النساء حاملات بطاقة «روز غولد».



وأشارت إلى أن الحد الأدنى لقيمة المشتريات للحصول على الاسترداد النقدي طوال فترة العرض 100 دينار، في حين يبلغ الحد الأقصى للاسترداد النقدي لكل عميلة 40 دينارا، على أن يتم إيداع قيمة الاسترداد النقدي في بطاقة «روز غولد» بحلول 21 ديسمبر المقبل، وإبلاغهن بالإيداع عبر الرسائل النصية القصيرة.



وتوفر بطاقة ماستركارد روز غولد للسيدات، خصومات وعروضا لدى أكثر من 1000 محل تجاري تناسب حياة المرأة العصرية وتكافئها مع كل عملية شراء، بالإضافة إلى اشتراكهن في برنامج نقاط الخليج، وهو أسرع برنامج مكافآت في الكويت، الذي يمنح العملاء نقاطا يمكن استبدالها برحلات طيران وإقامة فندقية وباقات سفر موسمية وحصرية.



ويكافئ البنك حاملات بطاقات روز غولد الائتمانية بأعلى عدد من نقاط المكافآت وذلك لدى الفئات التالية: تحصل العميلة على 20 نقطة من نقاط الخليج مقابل كل دينار كويتي يتم إنفاقه على كل عملية لدى المنتجعات الصحية/ الصالونات/ النوادي الرياضية. بالإضافة إلى 7 نقاط لدى المطاعم و5 نقاط عند التسوق عبر الإنترنت مقابل كل دينار كويتي يتم إنفاقه على كل عملية عبر الإنترنت في المواقع العالمية.



وتحصل العميلات على نقطتين من نقاط الخليج على كل دينار يتم إنفاقه محليا أو دوليا. وتستطيع حاملات بطاقة ماستركارد روز غولد الائتمانية من خلال هذه النقاط إجراء حجوزات عبر أي شركة طيران وفي أكثر من 300 ألف فندق حول العالم، دون تحديد مواعيد أو فترات الحجز.



كما تحصل العميلات اللاتي يحملن بطاقة روز غولد على تجربة تسوق أكثر راحة ومرونة مع خدمة «Easy Pay»، وهي واحدة من الخدمات التي تهدف إلى تسهيل التسوق على العملاء. وتتيح الخدمة للعملاء اختيار فترة السداد من شهرين حتى 12 شهرا عند الدفع بالبطاقة الائتمانية من بنك الخليج.



وتوفر بطاقة روز غولد الائتمانية من بنك الخليج لحاملاتها مجموعة متنوعة من عروض ومزايا السفر الحصرية التي تشمل خصومات على حجوزات الفنادق ورحلات الطيران وتأجير السيارات.