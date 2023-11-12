تحظى المنصة الرقمية «زاهب» التي أطلقها بيت التمويل الكويتي «بيتك» مؤخرا، بإقبال لافت من العملاء التجار وأصحاب الأعمال، حيث تتوجه خدماتها الى الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتتميز المنصة بتوفير طرق دفع وقبول مبتكرة هما (روابط الدفع، والدفع من خلال الـ QR كود) ما يمثل أفضل حلول الدفع والانتقال الآمن والسريع للأموال على مستوى السوق، ما يعزز جهود «بيتك» لتطوير التكنولوجيا والتحول الرقمي الشامل والارتقاء بمستوى الخدمات.



وأطلق «بيتك» منصة «زاهب» بهدف المساهمة في تنمية أعمال الشركات، وجذبهم إلى السوق المصرفي المنظم، بما يساعد في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، والارتقاء بوسائل الدفع الإلكتروني، وتحقيق المزيد من الأمان والسرعة ومواكبة أحدث التطورات في التعاملات المالية حول العالم.



ومن خلال إمكانات ومزايا المنصة «زاهب»، تتوافر خدمات دفع مبتكرة للتجار هي الأفضل في السوق المحلي، وتعبر عن مفهوم شامل للمنصة الرقمية، يعتمد على اكثر من خدمة بشكل متكامل وفي تنوع يشمل متطلبات التجار على اختلاف مجالات عملهم، مع مراعاة نظم البيع وخصائص عملائهم، ومجالات الدفع الإلكتروني الذي يمثل أهمية كبيرة في حركة الاقتصاد، وتعظيم قدرات السوق، وإضافة المزيد من المزايا للمتعاملين بمختلف مستوياتهم.



وتتضمن المنصة خدمتين هما: «روابط الدفع» للأفراد والمجموعات، ما يمكن التجار من إنشاء روابط دفع ومشاركتها عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة لعملائهم للدفع مباشرة عن طريق بطاقة الحساب أو بطاقة الائتمان الخاصة بهم، بالإضافة إلى خدمة إنشاء QR ديناميكي أو ثابت للعميل، يدفع من خلاله مباشرة عن طريق بطاقة الحساب أو بطاقة الائتمان.



يذكر أن منصة «زاهب من بيتك» الرقمية تقدم خدماتها لجميع أصحاب الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة العاملة وفق الشريعة، ولديهم حساب جاري في «بيتك»، وتسهم في سد جانب كبير من متطلبات «الدفع الإلكتروني» التي زاد الطلب عليها مؤخرا، وأصبحت الشركات تمنحها أولوية في استراتيجياتها البيعية، وتتطلع كل شركة الى زيادة حصتها من السوق، حيث تسهم المبيعات عبر الوسائل الإلكترونية في خفض تكاليف التشغيل وزيادة معدلات السيولة لدى الشركات نتيجة التدفق السريع والآمن للأموال وتحقيق معدلات بيع بوتيرة منتظمة.