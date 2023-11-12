أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مشاركته في الأسبوع العالمي للتوعية بمخاطر الاحتيال، وذلك من خلال إطلاق حملة توعوية مخصصة تشمل كافة منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة الى المشاركة بالقنوات التلفزيونية والإذاعية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود KIB المستمرة في إطار مواصلة دعم حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك الكويتية.



وفي معرض تعقيبه على هذه المشاركة، قال مدير عام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال باسل السويدان: في عصر التحول الرقمي، أصبح تأمين البيانات المالية مسألة بالغة الأهمية، ولذلك فإن KIB مستمر بإنجاز خطوات استباقية تسهم في رفع مستوى الوعي وتثقيف العملاء بأهمية الأمان المالي وتجنب الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال بكافة أشكاله وأنواعه، وبالتالي حماية أصولهم المصرفية والشخصية.



وأضاف: نحن في KIB ندرك أن الاحتيال يمكن أن يتخذ أشكالا عديدة، بدءا بعمليات التصيد الاحتيالي وانتحال أو سرقة الهوية، وصولا إلى حالات الاحتيال الخاصة بعمليات الدفع عبر الإنترنت. ومن خلال هذه الحملة، يسعى البنك إلى تزويد عملائه عبر مختلف صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي بالمعرفة والأدوات اللازمة لحماية أصولهم المالية، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في هذه الحملة. وفي إطار تسليط الضوء على مسؤولية العملاء تجاه حماية أصولهم وبياناتهم، أكد السويدان أهمية اتباع الممارسة المصرفية الآمنة لضمان سلامة معلوماتهم الشخصية والمالية، مشجعا العملاء على ضرورة متابعة حسابات البنك على مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي للبقاء على اطلاع بآخر الإرشادات الاحترازية، التي من شأنها حمايتهم من أي عمليات احتيال.