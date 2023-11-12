قامت شركة Ooredoo الكويت باستضافة المتقدمين من الكوادر الوطنية عبر برنامجها الاستثنائي للتوظيف، وتهدف الشركة من خلال هذه المبادرة إلى توظيف وتدريب وتطوير مهارات الشباب الكويتي، ما يمكنهم من صقل مواهبهم في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا وتطوير الكفاءات الضرورية في هذا المجال.



تسلط Ooredoo في هذا السياق الضوء على أهمية استثمار الشركات في الأجيال الصاعدة وتمكينها في قطاع المبيعات، الذي يشهد تقدما سريعا.



أشاد عيسى البشير، مدير أول ادارة الموارد البشرية في Ooredoo الكويت، بالموظفين الجدد، معبرا عن أهمية التعرف على خبراتهم ودورهم الرئيسي في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا، وذلك في إطار توجيهات ورؤية الشركة. كما أثرت هذه الخطوة بشكل إيجابي في تعزيز دور الشركة في دعم الخريجين الجدد وتوجيههم من خلال التفاعل مع الإدارة العليا والمشاركة كفريق واحد.



وتأتي هذه الخطوة مؤكدة لقيم Ooredoo المتمثلة في تطوير مهارات الأفراد والاعتراف بالمساهمات الفردية والاحتفاء بها داخل وخارج المؤسسة.



وبينما يبدأ المنضمون الجدد أولى خطواتهم في رحلتهم المهنية، تقدم لهم الشركة فرص متعددة ومسارات مهنية مختلفة من خلال توزيعهم على مختلف الأقسام والإدارات، ما سيتيح لهؤلاء الخريجين الفرصة لاستكشاف مجالات متنوعة ورسم مساراتهم الخاصة للتقدم المهني في مجالاتهم المفضلة.



وتدعم رؤية Ooredoo استدامة الموارد البشرية وتطويرها ويأتي ذلك في أولويات التوجه الاستراتيجي للشركة. ويتوافق هذا التوجه مع المسؤوليات المشتركة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تسعى الشركة إلى تمكين القوى العاملة المحلية للمساهمة الفعالة في نجاح وازدهار الكويت بشكل شامل.



وتولي Ooredoo الكويت اهتماما خاصا لتحقيق التوازن في توظيف الكفاءات المحلية، حيث تسعى جاهدة لتحقيق نسبة عالية من الشباب الكويتي في مناصب القيادة والإدارة داخل الشركة. ويعكس هذا التفرد التزاما مستمرا في الشركة، حيث تسعى الإدارة العليا باستمرار إلى تحقيق هذا الهدف كجزء من رؤيتها الاستراتيجية.



تظهر الأرقام الحالية أن أكثر من 90% من المناصب القيادية والإدارية في Ooredoo الكويت تشغل حاليا بواسطة المواهب المحلية، وهي نسبة تعكس التزام الشركة القوي بتعزيز التوظيف المحلي وتمكين الشباب الكويتي في جميع أنحاء عملياتها العالمية.



وتدرك Ooredoo أهمية استقطاب الكفاءات العالية لتحقيق أهدافها على المدى الطويل. وبناء عليه، قامت الشركة بتنفيذ خطة شاملة ودقيقة لتحديد انسب الكوادر/ الخبرات واستقطابهم، مؤكدة بذلك التزامها بالنجاح والنمو المستقبلي. وتلتزم Ooredoo بنهج دقيق في اختيار وتوظيف المواهب، حيث تولي اهتماما كبيرا بجذب وتدريب وتنمية كوادرها البشرية، مدركة الدور الجذري الذي يلعبه الموظفين الكفء في إنجازات المؤسسة.