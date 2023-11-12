

حققت فرق نادي القادسية درع تفوق كرة الماء العام للموسم الثالث على التوالي بعدما أحرزت 23 نقطة في مختلف مسابقات العمومي والمراحل السنية للموسم الجاري أسهمت في تصدر الأصفر جدول الترتيب العام للعبة.



بدوره، أثنى أمين السر العام ومدير عام الألعاب المائية بنادي القادسية حسن أبو الحسن على الأجهزة الفنية والإدارية للعبة التي بدورها حققت مستويات ونتائج مميزة خلال هذا الموسم أثبتت من خلالها تطورها وعلو كعبها، مؤكدا أن لاعبي الاصفر لكرة الماء كانوا على قدر من المسؤولية وحجم التطلعات سواء في مرحلة العمومي أو كافة الفئات السنية.



وشكر أبو الحسن مجلس إدارة نادي القادسية برئاسة الشيخ خالد الفهد على الاهتمام والمتابعة، كما شكر جماهير القادسية المحبة والوفية وأولياء أمور اللاعبين على تواجدهم ومؤازرتهم لفرق كرة الماء.



وتمنى أبو الحسن التوفيق والنجاح للاعبي الأصفر في استكمال بقية منافسات موسم ألعاب الماء والمتمثلة في بطولات السباحة التي ستقام بطولاتها المختلفة ديسمبر المقبل لتحقيق المزيد من الأرقام والانجازات في سبيل المحافظة على كأس التفوق العام للألعاب المائية الذي حققه القادسية الموسم الماضي.