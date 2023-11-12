

هادي العنزي



باشر المدرب البوسني داركو نيستوروفيتش مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي مساء أمس الأول، وذلك بتوليه الإشراف على الحصة التدريبية الأولى له مع الأخضر، بحضور عدد قليل من لاعبي الفريق، وذلك بسبب الإصابات، وانضمام 8 لاعبين لصفوف منتخبنا الوطني الأول للمشاركة في التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وهم: حمد القلاف، وبندر السلامة، وسليمان عبدالغفور، وحسن حمدان، وعبدالله عمار، وسلطان العنزي، وبدر طارق، وسلمان العوضي، بالإضافة إلى ثلاثي الأولمبي جاسم شموه وأحمد خورشيد وبدر المطيري.



واجتمع داركو بلاعبي الأخضر قبل بداية الحصة التدريبية، وشدد على أهمية التعاون والعمل معا من أجل المنافسة على جميع الألقاب، مؤكدا أن المهمة ليست سهلة على الجميع، وعلى كل فرد في المجموعة العمل لتقديم أفضل ما لديه وصولا لأفضل المستويات وتحقيق أفضل النتائج. وقد أبدى المدرب البوسني سعادته بالعودة إلى القلعة الخضراء مجددا، وقال: «سعادتي لا توصف بالعودة إلى بيتي الثاني للمرة الثالثة في مسيرتي التدريبية، وأشكر مجلس الإدارة برئاسة عبدالعزيز عاشور على ثقتهم بي، وسأعمل أفضل ما لدي للحصول على أفضل النتائج». وأشار داركو إلى أن العربي لديه في الوقت الحالي العديد من المشاكل، مضيفا: سأعمل على تقديم أفضل خبراتي للاعبين، وآمل في المقابل أن يستجيبوا سريعا لنظام وطريقة عملي، والعربي ناد كبير، ولديه جماهير عريضة تقف دائما خلف فريقها، وتطمح للظفر بالألقاب، وهذه مهمة مشتركة، لا تتوقف على عنصر واحد بالفريق، والضغط دائما موجود، لافتا إلى أن هناك العديد من الإصابات في الفريق، بالإضافة إلى تواجد 11 لاعبا مع المنتخبين الأول والأولمبي.