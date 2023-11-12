القاهرة ـ ناهد إمام



تابع د. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعدادات أجهزة المدن الجديدة، لاستقبال فصل الشتاء، والتعامل مع الأمطار الغزيرة، التي تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.



وشدد الوزير، على ضرورة وجود فرق عمل مخصصة لسرعة التعامل مع سوء الأحوال الجوية، وزيادة مياه الأمطار، مع ضرورة توافر المعدات اللازمة للتدخل السريع والتعامل، بالإضافة إلى أهمية المراجعة الدورية لمصارف الأمطار، وبلاعات الصرف الصحي، للتأكد من تطهيرها، وجاهزيتها.



من جانبه، أكد عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، متابعته المستمرة لمختلف الاستعدادات والتجهيزات التي اتخذها الجهاز لاستقبال فصل الشتاء بالمدينة، مشددا على تطهير وتسليك جميع خطوط الصرف الصحي، وبالوعات صرف الأمطار، فضلا عن التأكد من سلامتها لضمان جاهزيتها، وكفاءتها التامة، وذلك باستخدام «المعدات والعمالة اليدوية»، فضلا عن ضرورة الالتزام بضبط مناسيب أغطية المطابق والبالوعات، بمستوى الطريق مع الالتزام والمتابعة لتغيير التالف منها إذا لزم الأمر.



وشهد عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، اصطفاف المعدات والكوادر البشرية، وتنفيذ محاكاة تحرك سريع للتعامل مع الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية خلال فصل الشتاء، والتأكد من مدى جاهزية المعدات والكوادر، والتي تشمل: (سيارات كسح - سيارات شفط - سيارات شفط بنافوري - سيارات مجهزة للسيول - سيارات طوارئ مزودة بطلمبات متنقلة - لوادر - حفارات)، مشددا على ضرورة التنسيق بين الإدارات المعنية، وغرفة العمليات على مدار الساعة، ومراجعة صيانة جميع المعدات المطلوبة.