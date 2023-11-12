أكدت مدير إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ.د.سعاد الشبو أن الإدارة حريصة على النهوض بالعملية التعليمية والتدريبية في الهيئة، وتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والمنظمات العالمية المرتبطة بالاعتماد الأكاديمي لتحسين المخرجات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية. جاء ذلك في تصريح صحافي للإعلان عن إقامة «ملتقى الاعتماد الأكاديمي الأول» والمزمع انطلاقه الثلاثاء المقبل برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع وحضور مدير عام الهيئة د.حسن محمد الفجام في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا على مسرح ديوان عام الهيئة بالشويخ.



وقالت الشبو إن الملتقى يستضيف نخبة من المختصين العالميين في مجال الاعتماد الأكاديمي للمشاركة في جلسات نقاشية وورش عمل تدريبية خاصة بمعايير وإجراءات الاعتماد، موضحة بعض الأهداف التي تطمح الإدارة إلى تحقيقها من خلال هذا الملتقى والمتمثلة بجمع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة مع ممثلي منظمات الاعتماد المختلفة تحت سقف واحد لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والمشاركة في تطوير وتحسين المنظومة التعليمية والأكاديمية وفق أعلى وأفضل المعايير والمقاييس العالمية، بالإضافة إلى المساهمة في تأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس والتدريب في الهيئة على آليات وإجراءات الاعتماد الأكاديمي العالمية من ناحية، وتوعية طلبة التعليم العالي والمرحلة الثانوية في التعليم الحكومي والخاص وأولياء أمورهم بالبرامج والتخصصات العلمية المعتمدة عالميا من ناحية أخرى.