أطلق جناح الكويت في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة مجلة إلكترونية أسبوعية تعنى بأخبار وفعاليات الجناح في المعرض.



وقال الممثل الإعلامي لجناح الكويت في المعرض ناصر الشمري لـ (كونا) إن الهدف من المجلة الإلكترونية هو جمع أخبار الجناح الكويتي المشارك في المعرض من أخبار وفعاليات ومناسبات لتكون متاحة لجميع المهتمين والزائرين. وأضاف الشمري ان المجلة الإلكترونية هي اول مجلة إلكترونية تعنى بإخبار الجناح وتهتم برصد كل الفعاليات والمناسبات التي تقام في الجناح علاوة على رصد ردود أفعال الزوار وعمل لقاءات معهم لتكون مرجعا للمهتمين بالجناح.



وذكر أن فكرة المجلة مستوحى من مجلة بيئتنا الإلكترونية التي تصدرها الهيئة العامة للبيئة وهي كذلك أول مجلة بيئية إلكترونية تصدر في الكويت.



وأفاد ان المجلة تتكون من عدة أقسام هي أخبار الجناح ولقاءات مع الزوار وصور تفاعلية والمناسبات والفعاليات التي يقوم بها الجناح، لافتا الى ان المجلة متوفرة على حساب جناح الكويت في مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للهيئة العامة للبيئة.



يذكر أن معرض (إكسبو 2023 الدوحة) للبستنة انطلق في الثاني من أكتوبر الماضي تحت شعار (صحراء خضراء بيئة أفضل) ويستمر لغاية 28 مارس 2024 بالعاصمة القطرية الدوحة.