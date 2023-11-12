يسر الجامعة الأمريكية الدولية المتميزة أكاديميا، وشركة إيكويت للبتروكيماويات، الشركة العالمية الرائدة في صناعة البتروكيماويات، أن تعلنا عن توقيع اتفاقية تعاون، حيث يعكس هذا الجهد التعاوني التزامهم بتعزيز الفرص التعليمية لموظفي شركة ايكويت والمساهمة في نجاحهم المهني في المستقبل.



وبموجب هذه الشراكة، ستقوم شركة ايكويت للبتروكيماويات برعاية برنامج للمنح الدراسية يهدف إلى إرسال موظفيها المتفانين إلى الجامعة للحصول على تعليم متقدم، وتسعى المبادرة إلى تعزيز الأساس الأكاديمي للقوى العاملة في شركة إيكويت وفتح الأبواب أمام آفاق مهنية جديدة.



وتؤمن شركة إيكويت للبتروكيماويات بأهمية رعاية مواهب موظفيها وتمكينهم بأفضل تعليم ممكن، حيث إن سمعة الجامعة في التميز الأكاديمي جعلتها خيارا واضحا كشريك في هذا المسعى، كما تثق الشركة في نموذجها لتوفير أعلى مستوى من التعليم لموظفيها، وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم.



وتتطلع الجامعة الأمريكية الدولية قدما لما سيقدمه هذا التعاون البناء الذي يتوافق مع رؤية وأهداف الجامعة المتمثلة في توفير تعليم عالمي المستوى، بالإضافة إلى دعم موظفي شركة إيكويت في رحلتهم التعليمية.



وتمثل اتفاقية التعاون بداية فصل جديد في العلاقة بين شركة ايكويت للبتروكيماويات والجامعة الأمريكية الدولية، مما يدل على تفانيهما المشترك لتعزيز التعليم والنمو المهني، وكلا الطرفين على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم في تحسين مستوى موظفي شركة إيكويت وتعزيز مكانتهم في الصناعة.