عبدالحميد الخطيب



كشف الكاتب عثمان الشطي عن حصد مسرحيته «أجسام وأحلام» على 4 جوائز في مهرجان البحرين المسرحي الثاني، الذي انهى انشطته الفترة القليلة الماضية، وقال: حصلت المسرحية على «أفضل ممثل واعد» لعبدالرحمن العطاوي، «أفضل موسيقى» ليوسف قازاني، «أفضل إخراج» لصديقي حسن فلامرزي، جائزة لجنة التحكيم لأفضل عرض جماعي.



وتابع: «مبروك لكل من حصد الجوائز، وبالرغم من اني لا أنافس بجائزة النص كوني كويتيا والجائزة محلية لكن يكفيني شرف مشاركة الأصدقاء البحرينيين والطاقات الشبابية الجميلة في عرض مسرحي ممتع ومختلف في المهرجان، شكرا مسرح أوال، شكرا حسن فلامرزي ولفريق العمل جميعاً والقادم أجمل بإذن الله».



يذكر ان الكاتب عثمان الشطي قام بتأليف المسرحية الجماهيرية «باك تو سكول» والتي يجري الاستعداد لعرضها خلال الشهر الجاري، من إخراج عبدالرحمن الهزيم، وبطولة مجموعة من النجوم، منهم: هند البلوشي ومي البلوشي وعبدالله هيثم، وغيرهم، وهي موجهة للعائلة وتسير أحداثها في إطار تربوي هادف وجميل.