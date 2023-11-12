كشفت الفنانة نورهان عن حقيقة الأخبار التي ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية حول اعتزالها الفن، بعد انتشار صور لها وهي تضع الحجاب، ونشرت عبر حسابها الخاص في «فيسبوك» صورتين، ظهرت في إحداهما بالحجاب وفي الثانية من دونه، وعلقت: «لم أعتزل ولم أتحجب، وإن كنت أتمنى الأخيرة».



وكانت صورة قد نشرتها نورهان عبر حسابها الشخصي بـ «إنستغرام»، وبدت فيها وهي تؤدي مناسك العمرة، مرتدية الحجاب والعباءة البيضاء أمام الكعبة، السبب في انتشار تلك الأخبار.



يذكر أن آخر أعمال نورهان الفنية، مشاركتها في مسلسل «يوتيرن»، الذي عرض في رمضان 2022، من بطولة كل من: ريهام حجاج وتوفيق عبدالحميد عبير صبري وكريم قاسم ومحمود حجازي وصفاء الطوخي وعبير منير وهلا السعيد وآخرين، وهو من تأليف أيمن سلامة، إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز.