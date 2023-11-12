

القاهرة - محمد صلاح



بدأت الفنانة نيللي كريم جلسات التحضير لمسلسلها الجديد «فراولة» الذي تشارك به في موسم دراما رمضان المقبل، والعمل مكون من 15 حلقة وتعود به نيللي الى الكوميديا، بعد غياب سنوات منذ أن قدمت مسلسل «بـ 100 وش» مع الفنان آسر ياسين.



وكانت الشركة المنتجة للمسلسل قد أعلنت عن بدء التصوير في يناير من العام المقبل، وذلك حتى الانتهاء من كتابته والتعاقد مع باقي الممثلين.



وكانت كريم قد كشفت في وقت سابق عن أنها ستعود إلى الكوميديا في رمضان، لاسيما أنها قدمت في الموسمين الماضيين تجربتين دراميتين جادتين، هما «عملة نادرة» و«فاتن أمل حربي».