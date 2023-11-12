

نظم اتحاد المبارزة بطولة الكويت العامة للناشئين في الأسلحة الثلاثة (السابر- الفلوريه - الايبيه) بمشاركة 114 لاعبا يمثلون الاندية المحلية، وذلك على صالة الاتحاد بمنطقة الدعية، وقام رئيس اتحاد المبارزة عبدالكريم الشملان وأعضاء مجلس الإدارة بتتويج اللاعبين الفائزين في المراكز الثلاثة.



وفي نتائج سلاح الفلوريه، حصل اللاعب أحمد عوض من نادي الشباب على الميدالية الذهبية، وصالح عبدالكريم من النادي العربي على الميدالية الفضية، وحسين الخياط من نادي الشباب على الميدالية البرونزية، وحسين فرج من نادي الشباب على الميدالية البرونزية.



وفي سلاح الايبيه، حقق اللاعب عبدالله الظفيري من نادي الجهراء الميدالية الذهبية، وغازي الزامل من نادي الجهراء الميدالية الفضية، وراكان الحربان من نادي الكويت الميدالية البرونزية، وناصر الحربان من نادي الكويت الميدالية البرونزية.



وفي سلاح السابر، أحرز محمد عبدالكريم من النادي العربي الميدالية الذهبية، وحمد الشملان من نادي القادسية الميدالية الفضية، وبراء الأشقر من نادي القادسية الميدالية البرونزية، وحسين العماري من نادي القادسية الميدالية البرونزية.