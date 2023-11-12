

تغلب أرسنال على ضيفه بيرنلي 3-1 مساء أمس، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليرفع «المدفعجية» رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف مان سيتي المتصدر.



وتقدم أرسنال في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق لياندرو تروسارد، قبل أن يدرك بيرنلي التعادل (54) عن طريق جوش بروانهيل، وفي الدقيقة 56 سجل ويليام ساليبا الهدف الثاني لأرسنال، ثم أضاف زميله أوليكساندر زينتشينكو الهدف الثالث (74)، وشهدت المباراة تعرض فابيو فييرا لاعب أرسنال للطرد (80).



وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز مان يونايتد على ضيفه لوتون تاون 1-0، وسجل فيكتور ليندلوف الهدف الوحيد ليونايتد (59)، ليرفع «الشياطين الحمر» رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد لوتون عند 6 نقاط في المركز السابع عشر.



وضمن منافسات الجولة ذاتها، حقق إيفرتون فوزا مهما على مضيفه كريستال بالاس 3-2، ليرفع إيفرتون رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.



وقلب ولفرهامبتون الطاولة على ضيفه توتنهام عندما حول تخلفه أمامه الى فوز 2-1 وحرمه من استعادة التوازن والصدارة ولو مؤقتا في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم.



وكان توتنهام في طريقه الى استعادة توازنه عقب الخسارة الاولى هذا الموسم امام تشلسي 1-4 في المرحلة الحادية عشرة، عندما أنهى الوقت الأصلي متقدما بهدف مبكر للويلزي برينان جونسون في الدقيقة الثالثة، لكن ولفرهامبتون سجل هدفين في الوقت بدل الضائع عبر الإسباني بابلو سارابيا (90+1) والغابوني ماريو ليمينا (90+7).



ويدين ولفرهامبتون بفوزه إلى سارابيا الذي أدرك التعادل بعد أربع دقائق من دخوله مكان البرازيلي جواو غوميش، ثم صنع تمريرة هدف الفوز لليمينا بعد ست دقائق.



وحقق ولفرهامبتون فوزه الرابع هذا الموسم والأول بعد تعادل وخسارة، فرفع رصيده الى 14 نقطة وصعد الى المركز الثاني عشر مؤقتا.



في المقابل، مني توتنهام بخسارته الثانية تواليا فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثاني.



من جهته، يخوض مان سيتي اختبارا صعبا على أرض تشلسي معتمدا على عودة نجمه وهدافه النرويجي إرلينغ هالاند إلى مستواه.



كما يسعى ليفربول لتجاوز عقبة برينتفورد، فيما يلتقي أستون فيلا مع فولام، ويستضيف برايتون نظيره شيفيلد يونايتد، ويحل نوتنغهام فورست ضيفا على وست هام.